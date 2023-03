Meloni ‘mette la faccia’ su armi a Kiev. Ma pesa distinguo Lega (Di martedì 21 marzo 2023) La risoluzione unitaria c'è. Le voci, però, non intonano tutte lo stesso coro. Giorgia Meloni parla in Senato alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo e, come sempre indica una linea di netto sostegno all'Ucraina. Ne ha fatto un punto di forza della sua credibilità internazionale, anche perché non ha mai cambiato idea, sempre la stessa anche quando era all'opposizione. Ma nell'aula di palazzo Madama, ancora una volta, deve fare i conti con i distinguo di Forza Italia e, soprattutto, della Lega. Gli azzurri continuano a chiedere una "soluzione politica", ma è il Carroccio - con il capogruppo Massimiliano Romeo - ad alzare i toni mettendo in dubbio una strategia che rischia di portare, dice, a un'escalation.Il nodo è sempre quello dell'invio di armi. La presidente del Consiglio replica a chi, dall'opposizione ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) La risoluzione unitaria c'è. Le voci, però, non intonano tutte lo stesso coro. Giorgiaparla in Senato alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo e, come sempre indica una linea di netto sostegno all'Ucraina. Ne ha fatto un punto di forza della sua credibilità internazionale, anche perché non ha mai cambiato idea, sempre la stessa anche quando era all'opposizione. Ma nell'aula di palazzo Madama, ancora una volta, deve fare i conti con idi Forza Italia e, soprattutto, della. Gli azzurri continuano a chiedere una "soluzione politica", ma è il Carroccio - con il capogruppo Massimiliano Romeo - ad alzare i toni mettendo in dubbio una strategia che rischia di portare, dice, a un'escalation.Il nodo è sempre quello dell'invio di. La presidente del Consiglio replica a chi, dall'opposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Il capogruppo della Lega Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità sul sostegno all'Ucraina: 'Ci tro… - gpalmero3 : Lei ci mette la faccia, noi i soldi e se sarà attacco nucleare ci metteremo LA VITA #Meloni BASTA ARMI #stopWar e quando votate… ragionate - EnricoAllevi : G.MELONI vuol rendere la'MATERNITÀ SURROGATA' un 'REATO UNIVERSALE'non pensando che ció sarebbe una'SANZIONE ECONOM… - Lerio1987 : @Giorgiolaporta Ti pare che la Meloni alle 7 di mattina si mette a chiamare Fiorello…GENIO. - RuggieroMontene : RT @ilfoglio_it: Il capogruppo della Lega Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità sul sostegno all'Ucraina: 'Ci tro… -

Meloni decanta l'immagine dell'Italia all'estero ma sono le frasi dei suoi fedelissimi a disonorarla ... 'c'è un limite da non superare oltre al quale, per colpire l'avversario, si mette in cattiva luce la nazione intera'. Al di là dei toni e delle parole usate in passato dalla Meloni stessa assieme a ... Auto green: la nuova bozza della Commissione Ue già bocciata da Germania e Italia Ma se Berlino rimanda il testo alla Commissione, anche l'Italia mette dei paletti La nuova bozza ... In campo il premier Giorgia Meloni Ma sul tema del futuro dell'auto green si sta impegnando in prima ... "Davvero qualcuno pensa di sconfiggere militarmente la Russia". La Lega prende le distanze da Meloni Il capogruppo Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità del suo gruppo sul sostegno all'Ucraina: "Ci troviamo di fronte al deserto della diplomazia". Poi invita la premier a non appiattirsi su Nato e ... ... 'c'è un limite da non superare oltre al quale, per colpire l'avversario, siin cattiva luce la nazione intera'. Al di là dei toni e delle parole usate in passato dallastessa assieme a ...Ma se Berlino rimanda il testo alla Commissione, anche l'Italiadei paletti La nuova bozza ... In campo il premier GiorgiaMa sul tema del futuro dell'auto green si sta impegnando in prima ...Il capogruppo Romeo interviene in Senato ein fila tutte le perplessità del suo gruppo sul sostegno all'Ucraina: "Ci troviamo di fronte al deserto della diplomazia". Poi invita la premier a non appiattirsi su Nato e ... "La cultura è di tutti". Così Meloni mette a tacere le accuse della ... ilGiornale.it