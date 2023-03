Meloni in parlamento: “C’è prima diritto di non emigrare”. Ma il governo non ferma gli sbarchi (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Il governo Meloni ottiene risultati imbarazzanti sugli sbarchi, e lo stiamo constatando con enorme tristezza. Comunque, il presidente del Consiglio parla al Senato della questione. Meloni al Senato sugli sbarchi: “C’è prima diritto di non emigrare” Il premier Meloni fa un discorso che possiamo definire “il solito”, come riporta l’Ansa: “Lo voglio ribadire: prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. È esattamente l’aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato”. Alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e del 24 marzo, il capo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Ilottiene risultati imbarazzanti sugli, e lo stiamo constatando con enorme tristezza. Comunque, il presidente del Consiglio parla al Senato della questione.al Senato sugli: “C’èdi non” Il premierfa un discorso che possiamo definire “il solito”, come riporta l’Ansa: “Lo voglio ribadire:di ogni ipotetico, ogni essere umano ha ila non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. È esattamente l’aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato”. Alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e del 24 marzo, il capo ...

