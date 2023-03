Meloni “Falso dire che senza armi a Kiev si potrebbero tagliare tasse”

(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia vuole tornare ad essere una nazione protagonista nel contesto europeo. Parte da qua l'informativa in Senato del premier Giorgia, in vista del prossimo Consiglio europeo.Nell'aula di palazzo Madama ha ribadito: “L'Italia ha oggi tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimario, è esattamente quello che intendiamo fare, forti della nostra storia”. Il 23 e 24 marzo saranno tanti i temi sul tavolo a Bruxelles a partire da quello sulle migrazioni: “Siamo di fronte ad un'emergenza che sta diventando strutturale, alla frontiera mediterranea marittima dell'Europa noi stiamo assistendo a una pressione migratoriaprecedenti – ha spiegato-. All'indomani della tragedia di Cutro, con una lettera inviata alla presidente von Der Leyen, ho ribadito che noi ...

non nasconde la sua irritazione nei confronti di chi racconta 'che l'Italia sta spendendo ... 'Giudico puerile - ha sottolineato la premier - la propaganda di chi racconta che l'Italia ...Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Le comunicazioni in Senato della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì