Meloni e il fantasma di Cutro: "Mi danno dell'assassina, sono una mamma" (Di martedì 21 marzo 2023) E’ il giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì (domani si replica alla Camera). Si cercano vie di fuga. Per esempi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) E’ il giornoe comunicazioni di Giorgiaal Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì (domani si replica alla Camera). Si cercano vie di fuga. Per esempi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo: andrà a Bruxelles per parlare d'immigrazione, inseguita dalla trag… - PatriziaPalaz13 : RT @olonnese: @QRepubblica @ElianaComo Resistenza da che? Mica vedo camicie nere per strada. E la Meloni è stata eletta in seguito a libere… - Marcio5910 : RT @olonnese: @QRepubblica @ElianaComo Resistenza da che? Mica vedo camicie nere per strada. E la Meloni è stata eletta in seguito a libere… - 1967Gabriele : RT @olonnese: @QRepubblica @ElianaComo Resistenza da che? Mica vedo camicie nere per strada. E la Meloni è stata eletta in seguito a libere… - nieddupasqui : RT @olonnese: @QRepubblica @ElianaComo Resistenza da che? Mica vedo camicie nere per strada. E la Meloni è stata eletta in seguito a libere… -