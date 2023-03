Meloni al Senato | la diretta – “Emergenza immigrazione sta diventando strutturale L’Italia ha carte in regola per essere protagonista in Ue”

(Di martedì 21 marzo 2023) La premier a palazzo Madama per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo: “Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Meloni in Senato - CarloCalenda : Alle 13:30 circa interverrò al Senato sulle comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio Europeo. - ultimora_pol : #Senato Giorgia #Meloni: 'Ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore.' @ultimora_pol - fattoquotidiano : Meloni al Senato, la diretta – “Emergenza immigrazione sta diventando strutturale. L’Italia ha carte in regola per… - ForeverDrummer2 : RT @ultimora_pol: #Senato Giorgia #Meloni: 'Le critiche dell'opposizione danneggiano l'Italia sui tavoli negoziali. Criticate ferocemente m… -

"L'Italia ha tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimario". Lo ha detto la premier Giorgianelle comunicazioni alin vista del Consiglio europeo. .Giorgiaè attesa oggi alle 11:30 al, e domani alle 9:30 a Montecitorio, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023 in cui si parlerà anche di immigrazione. Dall'...Il presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata a palazzo Madama. Svolgerà a breve nell'Aula delcomunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

Senato, l'informativa di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue TGCOM

Servono strategia, visione, efficacia, tempestività davanti a questa grande sfida”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dalle ore 11.30 è al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo Il Presidente del Consiglio, Giorgia ...