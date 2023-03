Meleo-Cerisola M5s | “Accelerare realizzazione plesso via Bonelli al Torrino”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023) “Nel quartiere di-Mezzocammino c’è bisogno di scuole. In quest’area a continuo sviluppo demografico l’amministrazione Raggi aveva infatti avviato l’iter per costruire un nuovo edificio scolastico in via Gianluigi. Le procedure erano arrivate a uno stadio avanzato: nel 2019 fu approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica e stanziati più di 5 milioni di euro; nel 2020 fu appaltata la progettazione definitiva. Con la nuova amministrazione questo percorso, purtroppo, sembra essersi interrotto. L’avanzamento dell’opera, previsto per il 2022, è stato rimandato al 2023. Per quanto il Sindaco abbia preso l’impegno dil’inizio dei lavori, a oggi non si hanno notizie. Data la situazione, il mese scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in Assemblea Capitolina per sollecitare una risposta ...