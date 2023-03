“Meglio dimettermi che fare come Conte con Merkel”. Meloni affonda il M5S (Di martedì 21 marzo 2023) Non è stato un passaggio solamente formale, quello di Giorgia Meloni al Senato della Repubblica per le comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Nel suo intervento e nella replica, il premier ha toccato tutti i punti all’ordine del giorno: il desiderio di mettere sul tavolo di Bruxelles un accordo sui migranti, il sostegno all’Ucraina, il “no” alle esagerazioni green dei vari Timmermans su auto e ristrutturazioni, il “no” alla dipendenza dall’elettrico cinese e via dicendo. Ma è stato l’ultimo intervento in Aula nel corso della replica a scatenare la bagarre in aula, con gli applausi della maggioranza e le lamentele dei Cinque Stelle. Leggi qui il testo completo delle comunicazioni del presidente del Consiglio Meloni stava rispondendo agli interventi dei partiti quando si imbatte nel tema della guerra in Ucraina tirato ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 marzo 2023) Non è stato un passaggio solamente formale, quello di Giorgiaal Senato della Repubblica per le comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Nel suo intervento e nella replica, il premier ha toccato tutti i punti all’ordine del giorno: il desiderio di mettere sul tavolo di Bruxelles un accordo sui migranti, il sostegno all’Ucraina, il “no” alle esagerazioni green dei vari Timmermans su auto e ristrutturazioni, il “no” alla dipendenza dall’elettrico cinese e via dicendo. Ma è stato l’ultimo intervento in Aula nel corso della replica a scatenare la bagarre in aula, con gli applausi della maggioranza e le lamentele dei Cinque Stelle. Leggi qui il testo completo delle comunicazioni del presidente del Consigliostava rispondendo agli interventi dei partiti quando si imbatte nel tema della guerra in Ucraina tirato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TwittGiorgio : 'Preferisco dimettermi che fare come Conte'. Lo schiaffo della Meloni alla sinistra - ottogattotto : #Meloni oggi: 'Sulla tragedia di Cutro ho la coscienza a posto. Io sono una madre' Sulle armi a Kiev: 'Basta menzog… - Solgrafica1 : 'Preferisco dimettermi che fare come Conte'. Lo schiaffo della Meloni alla sinistra - Vincecola : 'Preferisco dimettermi che fare come Conte'. Lo schiaffo della Meloni alla sinistra - fisco24_info : Meloni al Senato, la stoccata a Conte - Video: (Adnkronos) - 'Meglio dimettermi che fare come lui in Europa'… -