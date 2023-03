Maxi truffa sul reddito a Catania | scovati quasi 300 indebiti percettori 

Leggi su agi

(Di martedì 21 marzo 2023) AGI -trecentopercettori deldi cittadinanza sono statidai carabinieri del comando provinciale di: sono accusati di avere sottratto dalle casse dello Stato oltre un milione e 300 mila euro. Le indagini sono partite da soggetti che non avevano dichiarato di percepire l'"Indennità di disoccupazione agricola": gli approfondimenti investigativi hanno accertato altri escamotage attraverso cui i 267 "furbetti" avrebbero ingannato lo Stato per ottenere il beneficio. Oltre alle false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari, i militari dell'Arma e il personale dell'INPS hanno scovato anche diversi extracomunitari che incassavano il sussidio, pur non residenti in Italia da almeno 10 anni. Tra gli indagati, emblematico il caso di un 44enne di Gravina ...