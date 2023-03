Maturità, ecco l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse alle prove. NOTA (Di martedì 21 marzo 2023) Con NOTA del 20 marzo 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato l'elenco delle calcolatrici ammesse alle prove di Maturità. L'esame di Stato del II ciclo di istruzione avrà inizio il 21 giugno, il giorno seguente si svolgerà la seconda prove che quest'anno torna a essere nazionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023) Condel 20 marzo 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito hal'elencodi. L'esame di Stato del II ciclo di istruzione avrà inizio il 21 giugno, il giorno seguente si svolgerà la secondache quest'anno torna a essere nazionale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Maturità, ecco l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse alle prove. NOTA - MangelaVilo : @BombasticItal ecco un'altro che ha perso l'occasione per tacere e non toglierci dubbi sulla sua intelligenza e maturità - DebbyArts : Purtroppo le bimbeminchia immature non ci arrivano, invece ecco qua la maturità di una donna dove si vede dalle par… - bjorkoddio : Ricordando la mia compagna di classe delle superiori che mi aveva detto che appena sarei uscito dalla maturità sare… - Monikka52366522 : @turno_di_nottee Ecco il punto, LEI non vuole aspettare... Ha ragione Daniele o fai come dice lei oppure chiude! Zero maturità -