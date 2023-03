Maturità 2023, messa a disposizione (MAD) per sostituire eventuali docenti assenti agli Esami. MODELLI DI DOMANDA (Di martedì 21 marzo 2023) Maturità 2023: fino al prossimo 5 aprile è aperta l'istanza su POLIS per la presentazione della DOMANDA in qualità di commissario esterno. Alcuni docenti sono obbligati, altri ne hanno la facoltà altri non possono perchè già designati commissari interni. La DOMANDA su Istanze online riguarda il personale docente della scuola secondaria di II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023): fino al prossimo 5 aprile è aperta l'istanza su POLIS per la presentazione dellain qualità di commissario esterno. Alcunisono obbligati, altri ne hanno la facoltà altri non possono perchè già designati commissari interni. Lasu Istanze online riguarda il personale docente della scuola secondaria di II grado. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bologna, il liceo Sabin nega a ragazza down l'esame di maturità [di Emanuela Giampaoli] - Agenzia_Ansa : Voleva mettersi alla prova, avrebbe voluto fare l'esame di maturità ma la sua scuola non gliel'ha permesso. E' la v… - HuffPostItalia : Studentessa 19enne con sindrome di Down costretta a ritirarsi da scuola. Il liceo le nega l’accesso all’esame di ma… - iltirreno : Il fatto accade a Bologna. Per gli alunni con disabilità, il consiglio di classe può optare per tre programmi: ordi… - CosenzaChannel : Un liceo di Bologna nega l'esame di maturità a una ragazza down -