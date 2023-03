Mattino Cinque, la “veggente” Gisella Cardia rivela quando avrebbe iniziato a piangere la statuina della Madonna di Medjugorje (Di martedì 21 marzo 2023) Mancano poco meno di quindici giorni al prossimo 3 aprile quando, stando alle parole della veggente Gisella Cardia, la Madonna dovrebbe apparire, come ogni 3 del mese, a Trevignano Romano, un piccolo paese sulle sponde del lago di Bracciano. Il clamore mediatico è tanto e si prevedono pellegrini, ma anche curiosi, da ogni dove e persino dall’estero, per attendere questa nuova rivelazione che ha delle indicazioni precise che solo la veggente può comprendere: “La Madonna mi diceva più volte il tre e ho capito che si trattava del giorno e dell’ora”. Ora, in attesa di questa nuova e presunta apparizione, è la trasmissione targata Mediaset, Mattino Cinque News, a fare da cassa da risonanza su quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Mancano poco meno di quindici giorni al prossimo 3 aprile, stando alle parole, ladovrebbe apparire, come ogni 3 del mese, a Trevignano Romano, un piccolo paese sulle sponde del lago di Bracciano. Il clamore mediatico è tanto e si prevedono pellegrini, ma anche curiosi, da ogni dove e persino dall’estero, per attendere questa nuovazione che ha delle indicazioni precise che solo lapuò comprendere: “Lami diceva più volte il tre e ho capito che si trattava del giorno e dell’ora”. Ora, in attesa di questa nuova e presunta apparizione, è la trasmissione targata Mediaset,News, a fare da cassa da risonanza su quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Il PD sta al 19%. Il PD propone case gratis agli immigrati. Un italiano su cinque vive in una Ztl fisica o menta… - RaiCultura : Il #16marzo 1978 alle 9.02 del mattino, in via Fani all'incrocio con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un… - FQMagazineit : Mattino Cinque, la “veggente” Gisella Cardia rivela quando avrebbe iniziato a piangere la statuina della Madonna di… - mattino5 : RT @QuiMediaset_it: “Mattino Cinque News”: leader assoluto di fascia con, nella 1a parte, 1.024.000 spettatori totali e il 20.63% di share… - fede_panicucci : RT @QuiMediaset_it: “Mattino Cinque News”: leader assoluto di fascia con, nella 1a parte, 1.024.000 spettatori totali e il 20.63% di share… -