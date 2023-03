Mattarella | la guerra alla camorra passa anche da un ristorante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoBiancoIT : #Kirby #KirbyDave : Faccia da gangster! La fisiognomica non mente. #russia #cina #GuerraEnUcrania #guerra #biden… - AmariaPanzetta : RT @AmariaPanzetta: @SecBlinken @POTUS @SpeakerMcCarthy @ZelenskyyUa #PUTIN #Mattarella Nella guerra USA-CINA per l' isola di TAIWAN, for… - AmariaPanzetta : @SecBlinken @POTUS @SpeakerMcCarthy @ZelenskyyUa #PUTIN #Mattarella Nella guerra USA-CINA per l' isola di TAIWAN,… - _sarl_ : RT @FmMosca: Mattarella prosegue imperterrito contro muri già abbattuti, ultimo giapponese a guerra finita. ??COVID (non è finito, dice) ??GR… - AmariaPanzetta : RT @AmariaPanzetta: @POTUS @SpeakerMcCarthy @antonioguterres @jensstoltenberg @GiorgiaMeloni @Pontifex_it @ellyesse @vonderleyen @ZELENSKY… -

... il presidente della Repubblica, Sergioè a Casal di Principe, località tristemente nota ... Laalla mafia continua: "La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le ...È il racket, ma anche latra clan per la supremazia. C'è sgomento, preoccupazione. La ... mentre contemporaneamente a Casal di Principe il presidente della Repubblica, Sergio, renderà ......e Pd sono partiti gemelli Per fortuna dell'Italia essi non sono oggi al governo Salvini in... Il leader leghista, sulla partecipazione del presidente della Repubblica Sergioe sull'...

Guerra in Ucraina, Mattarella: serve una ferma risposta unitaria europea e atlantica - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il gesto di due genitori che hanno chiamato il figlio, nato dopo il terremoto in Turchia, Sergio Mattarella per ringraziare l'Italia per i soccorsi ...È perciò importante la presenza il 21 marzo 2023 a Casal di Principe di Sergio Mattarella. Una scelta in linea con la ... pressata dalle notizie della guerra in Europa che ci toccherà sempre più da ...