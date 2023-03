Mattarella: “Casale terra di riscatto. Voi giovani figli della rinascita” (Di martedì 21 marzo 2023) Sergio Mattarella è arrivato a Casal di Principe. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie, il presidente della Repubblica ha partecipato alla manifestazione in ricordo di don Peppe Diana, il sacerdote assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Mattarella a Casal di Principe: l’omaggio alla memoria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) Sergioè arrivato a Casal di Principe. In occasioneGiornatamemoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie, il presidenteRepubblica ha partecipato alla manifestazione in ricordo di don Peppe Diana, il sacerdote assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia.a Casal di Principe: l’omaggio alla memoria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #21marzo Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle #mafie. L'arrivo del capo dello Stato, #Mattarella,… - MasciScout : Sulla stampa locale e nazionale le iniziative del MASCI Campania Felix per il 29esimo anniversario della morte di… - casertafocus : MATTARELLA A CASALE - Il Coordinamento dei familiari delle vittime innocenti della criminalità: sbagliato non invit… -