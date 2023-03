Mattarella agli studenti di Casal di Principe | “Siate fieri di essere nati qui | terra di rinascita”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #sergiomattarella Giornata vittime della Mafia, Mattarella agli studenti: 'I mafiosi temono più la scuola dei giudi… - infoitinterno : Mattarella agli studenti: 'Siate fieri della vostra terra. La Repubblica è con voi contro le mafie' - NapoliToday : #Cronaca #Chiaia Omicidio agli chalet, Mattarella: 'Ucciso con una crudeltà che gli ha sottratto il futuro'… - Agenzia_Italia : #Mattarella ricorda #DonDiana a #CasalDiPrincipe e si rivolge agli studenti: 'Ricordate sempre che siete la generaz… - PivaEdoardo : OBBEDISCONO AGLI ORDINI DI MATTARELLA QUELLO CHE FIRMÒ I DECRETI ANTI ONG -

... capi arroganti sono stati assicurati alla giustizia, intere aree sono state liberate dalla oppressione mafiosa", ha dettodavantistudenti". "Sono venuto a portarvi l'apprezzamento e ..."Per tutti questi motivi " ha aggiuntorivoltostudenti " la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si ...... comprendenti sia i volumi fatturatiutenti finali sia quelli forniti a uso gratuito. ... corteo a Milano,a Casal di Principe VOLO DI 10 METRI Fotogallery - Savona, ladro si lancia da ...

Mattarella agli studenti: 'Siate fieri della vostra terra. La Repubblica ... Famiglia Cristiana

Il presidente della Repubblica commemora il sacerdote ucciso dalla camorra nella giornata in memoria delle vittime delle mafie e si rivolge ...Francesco Maimone, ucciso a 18 anni a Napoli, parla la nonna: "Mio nipote, lavoratore e indifeso" play 16313 • di Gaia Martignetti Mattarella parla di Francesco ... Francesco nei video delle ...