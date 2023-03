Mattarella a Casal di Principe visita la tomba di don Diana | “La mafia è violenza ma soprattutto viltà”

(Di martedì 21 marzo 2023) Napoli – “Lama, anzitutto,. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell’oscurità”. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, parlando adinel giorno nazionale in ricordo delle vittime innocenti disi rivolge ai ragazzi dell’istituto Guido Carli. Prima, però, laal cimitero dididove ha incontrato, nella cappella della famiglia, gli stretti congiunti del sacerdote ucciso dalla camorra, in particolare i ...

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente della Repubblica Sergioquesta mattina si è recato adi Principe, un tempo roccaforte dei Casalesi, per rendere omaggio alla figura di don Peppe Diana: il sacerdote ucciso dai clan il 19 marzo di 29 anni fa. ...Il benvenuto didi Principe al presidente della Repubblica Sergioincontra gli studenti didi Principe. Dopodiché,si è recato all 'istituto Guido Carli ...Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo adi Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in ...

Il messaggio del presidente della Repubblica agli studenti: “Mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della ...Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento pronunciato stamattina all’Istituto tecnico Guido Carli dove ha incontrato gli studenti delle superiori ...