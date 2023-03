Mattarella a Casal di Principe | qui sconfitta la Mafia

(Di martedì 21 marzo 2023) Nella Giornata Nazionale per le vittime innocenti delle Mafie, una visita ad alto contenuto simbolico per il presidente della Repubblica Sergio: adiin provincia di Caserta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano f… - repubblica : Giornata delle vittime di mafia, Mattarella a Casal di Principe sulle orme di don Diana: la prima volta di un presi… - amendolaenzo : In memoria di Don Peppe Diana e di Francesco Maimone. Da Casal di Principe il Presidente #Mattarella ci ricorda qua… - Antiogu60 : RT @MariaDomenicaC4: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cul… - gioalbarosa : RT @TV2000it: Giornata vittime mafie, #Mattarella a #CasaldiPrincipe: batterle è possibile #21marzo #èpossibile #memoriaeimpegno #giornata… -

In questa edizione si parla del naufragio di Cutro e dei migranti; delle mafie condi Prnicipe; degli esodati del superbonus e di ...Nella Giornata Nazionale per le vittime innocenti delle Mafie, una visita ad alto contenuto simbolico per il presidente della Repubblica Sergio: adi Principe in provincia di Caserta si è raccolto sulla tomba di don Peppe Diana, ucciso 29 anni fa per il suo impegno anti mafia dal clan dei Casalesi, che un tempo qui regnava. ...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha scelto un luogo non banale per celebrare la ...de Principe, infatti, non è un luogo come gli altri nell'immaginario collettivo. Terra di ...

Mattarella a Casal di Principe visita la tomba di don Diana, poi incontra gli studenti: "Siete la generazione della ... Agenzia ANSA

"Non dobbiamo smettere di vigilare" conto le mafie perché "la criminalità organizzata è capace di vivere nascosta, pronta a rialzare ...Ecco il discorso integrale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita a Casal di Principe. «Anzitutto auguri a Teresa e complimenti a lei e a tutto il Coro per la bravura con cui ...