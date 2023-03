Mattarella a Casal di Principe | “Mafiosi vili | senza onore né coraggio”

(Di martedì 21 marzo 2023) Sergiosi è recato il 21 marzo, primo giorno di Primavera, adi(Caserta). “La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà” ha detto il presidente della Repubblica. “Inon hanno nessun senso dell’né“.ha visitato la tomba di don Peppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994. E ha incontrato gli studenti del paese di cui è originario il clan camorrista dei ‘esi’. I, ha sottolineatodi, “si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell’oscurità”....

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina si è recato a Casal di Principe, un tempo roccaforte dei Casalesi, per rendere omaggio alla figura di don Peppe Diana: il sacerdote ucciso dai clan il 19 marzo di 29 anni fa.

