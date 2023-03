Mattarella a Casal di Principe, la sorella di Don Diana: “Abbiamo condiviso lo stesso dolore” (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il presidente Mattarella Abbiamo parlato, anche se per poco, dei nostri fratelli che entrambi Abbiamo perso. E’ un dolore che non finisce mai, ma la sua presenza ci ha dato grande fiducia e speranza. E ancora piango se penso a quanto sarebbero stati orgogliosi della visita del Presidente papà, mamma e Peppe”. Così Marisa Diana, sorella del prete martire, racconta l’emozione “troppo forte” provata oggi. Con Marisa c’erano il marito e i due figli, il fratello Emilio con la consorte e gli altri due figli, ed Augusto Di Meo, testimone oculare del delitto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il presidenteparlato, anche se per poco, dei nostri fratelli che entrambiperso. E’ unche non finisce mai, ma la sua presenza ci ha dato grande fiducia e speranza. E ancora piango se penso a quanto sarebbero stati orgogliosi della visita del Presidente papà, mamma e Peppe”. Così Marisadel prete martire, racconta l’emozione “troppo forte” provata oggi. Con Marisa c’erano il marito e i due figli, il fratello Emilio con la consorte e gli altri due figli, ed Augusto Di Meo, testimone oculare del delitto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

