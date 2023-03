Maternità surrogata, le restrizioni dell’India, il sì (con vincoli) del Regno Unito: i Paesi in cui è consentita. E in che termini (Di martedì 21 marzo 2023) In Italia, Francia, Finlandia, Germania e Islanda è fuorilegge. In Repubblica Ceca è sostanzialmente considerata legale ma non è regolamentata, così come in Polonia e in Irlanda. Ma, sempre guardando all’Europa, è, o almeno lo era prima della guerra, l’Ucraina tra le principali destinazioni nel mondo per la Maternità surrogata, ed è l’unico Paese in Europa dove il contratto di gestazione per altri può essere a fini commerciali. Ovvero, la madre “portatrice” viene retribuita oltre le spese mediche. In tutti gli altri, nel nostro Continente, è legale soltanto coprire le spese mediche pre e post partum ed eventualmente legali. La procedura è possibile anche in Grecia – che come Kiev non riconosce alla donna alcun diritto sul bambino che porta in grembo – e Regno Unito, così come in Olanda e Belgio, anche se con regole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) In Italia, Francia, Finlandia, Germania e Islanda è fuorilegge. In Repubblica Ceca è sostanzialmente considerata legale ma non è regolamentata, così come in Polonia e in Irlanda. Ma, sempre guardando all’Europa, è, o almeno lo era prima della guerra, l’Ucraina tra le principali destinazioni nel mondo per la, ed è l’unico Paese in Europa dove il contratto di gestazione per altri può essere a fini commerciali. Ovvero, la madre “portatrice” viene retribuita oltre le spese mediche. In tutti gli altri, nel nostro Continente, è legale soltanto coprire le spese mediche pre e post partum ed eventualmente legali. La procedura è possibile anche in Grecia – che come Kiev non riconosce alla donna alcun diritto sul bambino che porta in grembo – e, così come in Olanda e Belgio, anche se con regole ...

