Maternità surrogata, calendarizzate le proposte di legge della destra: cos'è il reato universale? (Di martedì 21 marzo 2023) La commissione Giustizia della Camera ha calendarizzato le proposte di legge sulla Maternità surrogata presentate dalla maggioranza di destra. Le proposte di legge sono quelle di Varchi (FdI) della ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) La commissione GiustiziaCamera ha calendarizzato ledisullapresentate dalla maggioranza di. Ledisono quelle di Varchi (FdI)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - ProVitaFamiglia : ??UTERO IN AFFITTO : TUTTA LA VERITÀ IN 3 MINUTI In questi giorni non si parla che di utero in affitto e maternità… - Agenzia_Ansa : 'La maternità surrogata, un reato più grave della pedofilia'. Così Federico Mollicone, presidente della commissione… - giuseferro50 : RT @Franco88386632: @La7tv @ZanAlessandro @SimoPillon Pillon e mollicone solo per le affermazioni che definiscono la maternità surrogata re… - MichelaPanzardi : RT @alevarone: Decalogo perché mi sono incavolata a bestia e ci vuole. 1- Rampelli, figlio benedetto e santo, ma secondo te la maternità su… -