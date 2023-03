Maternità surrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il reato universale (Di martedì 21 marzo 2023) Cos'è il 'reato universale' Per 'reato universale' si intende un crimine ritenuto particolarmente grave. Se il provvedimento dovesse passare, la legislazione italiana in materia di Maternità surrogata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 marzo 2023) Cos'è il '' Per '' si intende un crimine ritenuto particolarmente grave. Se il provvedimento dovesse passare, la legislazione italiana in materia di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ProVitaFamiglia : ??UTERO IN AFFITTO : TUTTA LA VERITÀ IN 3 MINUTI In questi giorni non si parla che di utero in affitto e maternità… - cdghietta : RT @svirgola2: Ora dirò una cosa populista e la dirò anche male :) delle auto elettriche e della maternità surrogata o di adottare prole me… - LadyWingless : RT @Lisaonthesofa: 'La maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia.' (Mollicone) 'Le coppie omosessuali non possono spacciare… -