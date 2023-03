Maternità surrogata, calendarizzata la proposta del centrodestra per rendere il reato universale (Di martedì 21 marzo 2023) Entra in Parlamento la battaglia, finora dialettica, dei partiti di maggioranza contro la Maternità surrogata. La pratica non è consentita in Italia, ma da qualche giorno è tornata al centro del dibattito pubblico dopo la bocciatura del regolamento europeo per il riconoscimento dei certificati di filiazione esteri. Oggi, 21 marzo, la commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte di legge del centrodestra: accorpate quelle di Lega e Forza Italia al testo con prima firma della deputata Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia. Le proposte non prevedono l’introduzione di un nuovo reato che, appunto, è già previsto dal nostro ordinamento. Piuttosto, vorrebbero rendere il reato di surrogazione di Maternità – o gestazione per altri – ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Entra in Parlamento la battaglia, finora dialettica, dei partiti di maggioranza contro la. La pratica non è consentita in Italia, ma da qualche giorno è tornata al centro del dibattito pubblico dopo la bocciatura del regolamento europeo per il riconoscimento dei certificati di filiazione esteri. Oggi, 21 marzo, la commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte di legge del: accorpate quelle di Lega e Forza Italia al testo con prima firma della deputata Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia. Le proposte non prevedono l’introduzione di un nuovoche, appunto, è già previsto dal nostro ordinamento. Piuttosto, vorrebberoildi surrogazione di– o gestazione per altri – ...

