Masters 1000 Miami 2023: l'analisi del tabellone di Matteo Berrettini (Di martedì 21 marzo 2023) Vincere è importante, ma per farlo deve innanzitutto ritrovare fiducia in sé stesso. La speranza è che il Masters 1000 di Miami 2023 possa essere il torneo del riscatto per Matteo Berrettini, che ancora non si è del tutto ripreso dopo un 2022 caratterizzato da tanti problemi fisici e privo di soddisfazioni (ad eccezione dell'Australian Open e della parentesi su erba). L'azzurro aveva iniziato alla grande la nuova stagione, disputando una United Cup notevole con tanto di successi ai danni di Ruud e Hurkacz, ma purtroppo non è riuscito a ripetersi a Melbourne. Il match point fallito al quinto set del primo turno contro Murray grida vendetta e, al momento, rappresenta le cosiddette sliding doors di questo 2023. Dopo quel match, Berrettini ha infatti ...

