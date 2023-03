Masters 1000 Miami 2023: l’analisi del tabellone di Lorenzo Musetti (Di martedì 21 marzo 2023) Scatta il secondo Masters 1000 della stagione ATP e Lorenzo Musetti purtroppo si presenta in Florida con un bottino non troppo entusiasmante di una sola vittoria sul circuito in questo 2023. Vero, durante la prima settimana dell’anno ci sono stati i quattro successi in United Cup, ma bisogna anche ammettere che i giocatori affrontati erano rispettivamente n°166, 343, 260 e 803 del ranking mondiale. Dagli Australian Open è infatti arrivato solo il successo a Buenos Aires ai danni di Cachin, per il resto solo sconfitte: da Harris a Melbourne, da Varillas nella capitale argentina e poi Jarry, Munar e Mannarino a Rio, Santiago e Indian Wells. Insomma, il momento non è certamente dei felici. E tutto sommato ci può anche stare un periodo di assestamento per il giovane azzurro, che nella seconda parte del ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Scatta il secondodella stagione ATP epurtroppo si presenta in Florida con un bottino non troppo entusiasmante di una sola vittoria sul circuito in questo. Vero, durante la prima settimana dell’anno ci sono stati i quattro successi in United Cup, ma bisogna anche ammettere che i giocatori affrontati erano rispettivamente n°166, 343, 260 e 803 del ranking mondiale. Dagli Australian Open è infatti arrivato solo il successo a Buenos Aires ai danni di Cachin, per il resto solo sconfitte: da Harris a Melbourne, da Varillas nella capitale argentina e poi Jarry, Munar e Mannarino a Rio, Santiago e Indian Wells. Insomma, il momento non è certamente dei felici. E tutto sommato ci può anche stare un periodo di assestamento per il giovane azzurro, che nella seconda parte del ...

