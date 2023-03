Masterplan Valle dell’Ufita, via libera della Regione. Todisco si dice soddisfatto (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, nella riunione del giorno, ha approvato, tra gli altri, gli schemi dei Protocolli di Intesa propedeutici alla redazione dei Masterplan “Valle dell’Ufita”. Visibilmente soddisfatto, Francesco Todisco che scrive: «Con l’approvazione della delibera nella riunione di Giunta regionale, tenutasi oggi, prende avvio il Masterplan della Valle dell’Ufita – si legge – È un lavoro partito mesi fa e che ha visto nel Tavolo tecnico regionale della Napoli Bari che seguo su delega del Presidente De Luca un pezzo importante di questo processo. Grazie alla sensibilità dell’assessore Discepolo e alla volontà del Presidente e dell’intera ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania, nella riunione del giorno, ha approvato, tra gli altri, gli schemi dei Protocolli di Intesa propedeutici alla redazione dei”. Visibilmente, Francescoche scrive: «Con l’approvazionedenella riunione di Giunta regionale, tenutasi oggi, prende avvio il– si legge – È un lavoro partito mesi fa e che ha visto nel Tavolo tecnico regionaleNapoli Bari che seguo su delega del Presidente De Luca un pezzo importante di questo processo. Grazie alla sensibilità dell’assessore Discepolo e alla volontà del Presidente e dell’intera ...

