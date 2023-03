'Massara pensa a Luis Enrique per il Milan': parola di Sabatini (Di martedì 21 marzo 2023) Walter Sabatini anticipa il mercato degli allenatori. Il direttore sportivo ex Roma e Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Walteranticipa il mercato degli allenatori. Il direttore sportivo ex Roma e Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : '#Massara pensa a Luis Enrique per il #Milan': parola di #Sabatini #calciomercato #Pioli #LuisEnrique - sportli26181512 : 'Massara pensa a Luis Enrique per il Milan': parola di Sabatini: Walter Sabatini anticipa il mercato degli allenato… - NandoPiscopo1 : @jeanpauldl1998 @VolCasciavit Pensa te che storia pure quella Sarà stata un'idea di Massara Non credo che Maldini lo conoscesse - LucaMilan70 : @SuricoRocco @ChrisElMuss Ha ragione @SuricoRocco . Questa società fa bagarinaggio ai danni dei tifosi, risparmia s… - amesis11 : @MilanNewsit Tutti lo hanno capito che Leao è un giocatore nato per stare in...poltrona con le pantofole tranne… -