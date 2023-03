Maserati sceglie la rete di ricarica Bosch per la GranTurismo Folgore

(Di martedì 21 marzo 2023) Infrastruttura capillare e in costante crescita, laconta già oltre 450.000 stazioni pubbliche in tutta Europa. Prevista una crescita del 50% annuo entro il 2030

Bastano pochi tap per trovare una colonnina, ricaricare e pagare In, i servizi di ricarica Bosch saranno disponibili per la prima volta nella nuova GranTurismo Folgore . Dopo essersi ...Il supporto alla ricarica dellarientra in una più ampia offerta con la quale la società tedesca punta a sfruttare un forte potenziale di crescita. La Bosch, infatti, stima che un terzo ...Dalla Golf lanciata nel 1974 alla Ferrari GG50, passando per la Panda e l'Alfa Brera, la... Chi ha tanti soldiquello che lo rappresenta di più'. Appunto. Dove sta andando l'auto oggi ...

Maserati GranTurismo Folgore: il Tridente sceglie Bosch per i servizi di ricarica - Quattroruote.it Quattroruote

La piattaforma dell'azienda tedesca, integrata nel sistema di infotainment e nell'app, consente l'accesso a una rete di 450 mila punti pubblici in Europa.Bosch ha annunciato che Maserati ha scelto i suoi servizi di ricarica per i suoi veicoli elettrici, tra cui la nuova GranTurismo Folgore.