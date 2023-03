Maserati - GranTurismo Folgore | il Tridente sceglie Bosch per i servizi di ricarica

(Di martedì 21 marzo 2023) Laha scelto ididellaper i suoi veicoli elettrici. In particolare, le soluzioni ideate dalla multinazionale tedesca saranno disponibili per la prima volta sulla. Dopo la registrazione, i proprietari dell'elettrica delpotranno visualizzare sul sistema di navigazione e l'app diverse informazioni: la localizzazione del punto di, eventuali ristoranti o centri commerciali nelle vicinanze, le tariffe, i costi e i termini dio. Fatta la scelta, il cliente farà il pieno di elettroni e pagherà facilmente tramite l'addebito automatico sulla carta di credito caricata nell'app. I. Il supporto alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeterDanaher : RT @RaghavedraPR: MASERATI GranTurismo @ren_119 @Rinoire @HitoshiH5 @nzo125547 @gmracingblue @GordonMercedes9 @jim_knipe @jlcooke99 @munimu… - PureScapes_GT : RT @ENfamily_gt77: Maserati Granturismo S #GT7PureScapes #GhostArts #GTScapes #GranTurismo7 #VirtualPhotography #VPUniverse - pac_t_hbj : RT @ENfamily_gt77: Maserati Granturismo S #GT7PureScapes #GhostArts #GTScapes #GranTurismo7 #VirtualPhotography #VPUniverse - TMaksymuik : RT @RaghavedraPR: MASERATI GranTurismo @ren_119 @Rinoire @HitoshiH5 @nzo125547 @gmracingblue @GordonMercedes9 @jim_knipe @jlcooke99 @munimu… - flaviochicshow1 : RT @RaghavedraPR: MASERATI GranTurismo @ren_119 @Rinoire @HitoshiH5 @nzo125547 @gmracingblue @GordonMercedes9 @jim_knipe @jlcooke99 @munimu… -

In, i servizi di ricarica Bosch saranno disponibili per la prima volta nellaFolgore, appena presentata. Dopo essersi registrati ai servizi, i guidatori dellaFolgore ...in questi anni ha lanciato sul mercato la nuova MC20 e poi il SUV Grecale . Stanno per arrivare la nuovaed è attesa a breve la presentazione della GranCabrio. Nei prossimi anni ...sta attualmente lanciando la sua nuovaGrand Tourer nelle versioni con motore a combustione e completamente elettrica (BEV) a un prezzo di partenza di circa 182.000 euro . L'...

Maserati GranTurismo Folgore: accordo con Bosch per i servizi di ricarica - Sportmediaset Sport Mediaset

La Maserati ha scelto i servizi di ricarica della Bosch per i suoi veicoli elettrici. In particolare, le soluzioni ideate dalla multinazionale tedesca saranno disponibili per la prima volta sulla ...Il numero di veicoli elettrici circolanti è in continuo aumento in tutto il mondo. Ma quanto è conveniente ricaricare un veicolo elettrico Quanto tempo si impiega per trovare un punto di ricarica lib ...