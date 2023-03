Mascalzone | Vado eh!!! | Zan contro Pillon | che rissa in tv

(Di martedì 21 marzo 2023) "Lei è un! Sta dicendo delle bugie": Alessandro Zan, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a Simone, ex senatore della Lega, in collegamento con la trasmissione. Al centro del dibattito il tema dell'utero in affitto. "Ma scusi ma lei come si permette di offendere? - ha risposto allora-. Lei pensa di potermi insultare in questo modo per poi togliere il discorso dal fatto che affittate uteri in giro per il mondo? Si vergogni!". "Perché spostate l'attenzione sulla maternità surrogata quando è vietata nel nostro Paese?", habattuto l'esponente dem. A quel punto è intervenuta la Merlino, che ha detto: "Evitiamo le offese, proviamo a parlare con serenità". "Se il signor Zan non mi fa parlare io stacco tutto e me ne", ha intimato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziarutigl1 : RT @La7tv: #lariachetira Scontro tra @ZanAlessandro e @SimoPillon: 'Lei è un mascalzone!', 'Si vergogni! Se il signor Zan non mi fa parlare… - La7tv : #lariachetira Scontro tra @ZanAlessandro e @SimoPillon: 'Lei è un mascalzone!', 'Si vergogni! Se il signor Zan non… -

Se continua così, me ne'. E prosegue: 'Le donne non possono essere usate come contenitori o ... 'Qui non c'entra nulla, tema devono essere diritti dei bambini' ' Pillon, lei è un- ......che attira subito l'attenzione della ragazza che non può non provare attrazione per quel... Con il tempo ho imparato a superarlo, sarà per questo chequattro volte alla settimana in ...Se continua così, me ne'. E prosegue: 'Le donne non possono essere usate come contenitori o ... 'Qui non c'entra nulla, tema devono essere diritti dei bambini' ' Pillon, lei è un- ...

Gestazione per altri, veemente scontro Alessandro Zan vs Simone Pillon: "Lei è un mascalzone!", "Ma stia zitto, non si permetta!" La7

Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra il deputato del Pd Alessandro Zan e l’ex senatore della Lega Simone Pillon sulle famiglie omogenitoriali. Pillon parte in quinta contro il partito di Zan ...Scontro tra Alessandro Zan (PD) e Simone Pillon: "Lei è un mascalzone!", "Lei pensa di potermi insultare in questo modo Si vergogni! Se il signor Zan non mi fa parlare io stacco tutto e me ne vado. S ...