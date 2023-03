(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA – Il Presidente dellaItalia Micheleè stato ricevuto daldello Stato delin Italia S.E. Khalid Youssef Al-Sada presso l’Ambasciata dello Stato dela Roma. Il Presidenteha espresso alAl-Sada la vicinanza dell’indotto dell’Oil & Gas italiano al, Emirato, paese strategico del Golfo Persico per le politiche energetiche internazionali, manifestando la crescente intensità dei rapporti bilaterali e ringraziando per l’importante contributo che ilsta portando nello sviluppo dei progetti petroliferi e nello sfruttamento dei giacimenti di gas che, vedono le maggiori aziende italiane e partecipate di Stato coinvolte. L’incontro si è concentrato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Marsiglia (Federpetroli) incontra l’ambasciatore del Qatar - RosarioLavorgna : ROMA - L'Ambasciatore dello Stato del Qatar in Italia S.E. Khalid Youssef Al-Sada ha ricevuto il Presidente della F… -

Usciamo vincenti da questa crisi" queste le dichiarazioni del Presidente diItalia Micheleper il viaggio che porterà il Presidente del Consiglio in visita in India e negli ...MILANO - Cosa succederà dopo il 5 Febbraio con lo stop ai carburanti dalla Russia in Europa Michele, Presidente diItalia, fa il punto sulla crisi energetica. In due recenti interviste, il Presidente diItalia ha tra l'altro dichiarato: "Il nostro vero nemico è ...Lo sottolinea il presidente diItalia, Michele, dopo le ultime decisioni in tema di energia che il Consiglio dei ministri ha deliberato. "Via libera a nuove forme di attività ...

Presidente Federpetroli incontra l’ambasciatore del Qatar Corriere Quotidiano

ROMA – Il Presidente della FederPetroli Italia Michele Marsiglia è stato ricevuto dall’Ambasciatore dello Stato del Qatar in Italia S.E. Khalid Youssef Al-Sada presso l’Ambasciata dello Stato del ...Economia Presidente Federpetroli incontra l'ambasciatore del Qatar - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...