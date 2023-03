Mark Henry | “Un finale degno della Disney”

(Di martedì 21 marzo 2023) Come nelle favole, anche la tribolata alleanza tra Sami Zayn e Kevin Owens ha avuto unfelice come merita. Nella scorsa puntata di Smackdown i due hanno suggellato il loro sodalizio attraverso un’abbraccio emozionante, ufficializzando il Tag team match per i titoli universali di coppia tra loro e gli Usos a Wrestlemania 39. La relazione tra i due canadesi ha sofferto negli ultimi anni, per viavicinanza di Zayn alla Bloodline, che lo ha portato persino ad attaccare fisicamente Owens. Happy Ending La voce che Jimmy e Jey avrebbero difeso i titoli contro i due canadesi era nell’aria da un po’. Di preciso, da quando Zayn ha attaccato il suo Capotribù quando questi gli aveva chiesto di infierire su un inerme Owens alla Royal Rumble. Entrato in rotta di collisione con la Bloodline, ...

Mark Henry elogia l'abbraccio tra Kevin Owens e Sami Zayn The Shield Of Wrestling

