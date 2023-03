Maria De Filippi e quella particolare passione che non tutti conoscono: non può farne a meno (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il grande dolore della perdita di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a “lavorare, così come mi hanno insegnato”. E lo ha fatto splendidamente, come sempre. La nuova edizione del serale di Amici è partita lo scorso sabato ma è già un successo: ascolti record per la prima puntata, seguita da oltre quattro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il grande dolore della perdita di Maurizio Costanzo,Deè tornata a “lavorare, così come mi hanno insegnato”. E lo ha fatto splendidamente, come sempre. La nuova edizione del serale di Amici è partita lo scorso sabato ma è già un successo: ascolti record per la prima puntata, seguita da oltre quattro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Samuele Segreto in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, con Maria De Filippi.' I protagonisti de… - chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - EmanuelePoli6 : Maria De Filippi ha inventato amici per le tipe di quelli che guardano le partite - SaCe86 : Maria De Filippi, 'nonostante le lacrime...': il dolore ad Amici - SimonaCaresana : RT @teaoctober: Comunque cara Maria De Filippi se dopo quattro anni si parla ancora di Vincenzo Di Primo penso che due domande dovresti far… -