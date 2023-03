Mara Venier gela Pupo: “Come mai hai avuto successo con le donne, le pagavi?”. Lui replica così (Di martedì 21 marzo 2023) “Come mai hai avuto successo con le donne, le pagavi?”. così ha detto Mara Venier a Pupo durante l’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda domenica 19 marzo. Un’uscita chiaramente ironica, Come è nello stile della conduttrice, ma che ha spiazzato il cantante il quale, dopo qualche istante di imbarazzo, ha prontamente replicato: “Quando a mia mamma chiedevano ‘Com’è che suo figlio ha così successo con le donne?’, lei rispondeva: ‘Eh per forza le mantiene‘. Ma non è mai stato così”. Risate in studio e applausi per Pupo, ospite di “zia Mara” assieme alle sue tre figlie in occasione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “mai haicon le, le?”.ha dettodurante l’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda domenica 19 marzo. Un’uscita chiaramente ironica,è nello stile della conduttrice, ma che ha spiazzato il cantante il quale, dopo qualche istante di imbarazzo, ha prontamenteto: “Quando a mia mamma chiedevano ‘Com’è che suo figlio hacon le?’, lei rispondeva: ‘Eh per forza le mantiene‘. Ma non è mai stato”. Risate in studio e applausi per, ospite di “zia” assieme alle sue tre figlie in occasione della ...

