(Di martedì 21 marzo 2023) Fascisti ovunque mentre tanti continuano a dire che non esistono e sono una ossessione della sinistra. "Laal Campo della Memoria didel 25 marzo prossimo, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - cristiaminou : @BeatriceCovassi Spieghiamo i fatti: è la scuola la cui dirigente ha deciso di non fare ieri sabato i festeggiament… - BarbaraPartisa1 : RT @serebellardinel: Giornata 'nera' in #Lombardia ! I pronipoti del #Duce escono fuori dalle fogne! Ieri lo hanno fatto esponendo uno stri… - marinellafly12 : RT @serebellardinel: Giornata 'nera' in #Lombardia ! I pronipoti del #Duce escono fuori dalle fogne! Ieri lo hanno fatto esponendo uno stri… - GigiLigi3 : RT @serebellardinel: Giornata 'nera' in #Lombardia ! I pronipoti del #Duce escono fuori dalle fogne! Ieri lo hanno fatto esponendo uno stri… -

Fascisti ovunque mentre tanti continuano a dire che non esistono e sono una ossessione della sinistra. "Laal Campo della Memoria di Nettuno del 25 marzo prossimo, per commemorare l'anniversario del 23 marzo 1919, data in cui vennero fondati da Benito Mussolini i Fasci di ......2020 aveva affidato all'avvocato Andrea Maestri il mandato per un esposto contro la... parlando di "evento celebrativo per alimentare la propaganda e il proselitismo". La ...... fatto di una inesistente minacciae caricando il gesto dei militanti di destra di un peso che non c'era. Tanto che il centrosinistra ha persino convocato unadi piazza ...

Manifestazione neofascista a Nettuno, il Pd a Piantedosi: “Va vietata” Globalist.it

«La manifestazione neofascista al Campo della Memoria di Nettuno del 25 marzo prossimo, per commemorare l’anniversario del 23 marzo 1919, data in cui vennero fondati da Benito Mussolini i Fasci di ...(Italia) Dall’emergenza climatica alla crisi abitativa, passando per la situazione delle carceri. Presente anche uno spezzone anarchico in solidarietà con Alfredo Cospito e la sua lotta contro il 41bi ...