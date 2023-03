‘Mangiare la pittura’ | alla galleria Mondoromula arriva la mostra di Molinaro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Dal 26 marzo e fino al 14 maggio 2023 a Castelvenere la“Mondoromulo” di arte contemporanea diventa il palcoscenico per discutere di pittura contemporanea grazie alle opere dell’artista pugliese Dario. “I lavori sulle pareti – dice il titolare dellaFlavio Romualdo Garofano – sono un atto d’amore verso questo linguaggio che non sempre ha avuto vita facile tra gli addetti di quel sistema dell’arte contemporanea oggetto di tanti contrasti. Siamo costretti attraverso le opere di Dario a porci una domanda: Che cos’è la Pittura? La domanda può sembrare banale e complessa allo stesso modo. Di sicuro è una domanda aperta non chiusa e tale si presuppone debba essere anche la risposta. Spesso anche in ambito istituzionale si tende a definire una pittura scorretta e in ...