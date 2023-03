Maneskin | Thomas canta Gossip e Damiano non riesce a trattenersi dalle risate | il video virale su TikTok

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Maneskin, Damiano fa cantare Thomas al posto suo: la performance è esilarante e il video diventa virale - sallo_news : Thomas dei Maneskin diventa Damiano: la sua esibizione è tutta da ridere - ilfattovideo : Maneskin, Damiano fa cantare Thomas al posto suo: la performance è esilarante e il video diventa virale - MazzaliVanna : RT @RaiNews: In questo simpatico video pubblicato dai Måneskin, oltre 3,5M di visual, capiamo bene perché è Damiano il cantante del gruppo.… - RaiNews : In questo simpatico video pubblicato dai Måneskin, oltre 3,5M di visual, capiamo bene perché è Damiano il cantante… -

... ma nonostante la stonatura, il chitarrista ci scherza su, mentre Damiano non riesce a trattenersi dal ridere e si butta a terra, mentreva avanti nella sua performance canora. Ben Affleck, i ...E' diventata subito virale (si aggira intorno a 4 milioni di visualizzazioni) la video challenge in cui Damiano, frontman dei, fa cantare il collega e chitarristaper esaudire il desiderio di una fan. Un momento esilarante, interpretato col gusto del divertimento e la giusta dose di ironia... che ha ...Le canzoni eseguite daspaziano da lacune hit del gruppo a grandi classici della musica italiana come ...

Måneskin, Damiano fa cantare Thomas, il video fa oltre 3,5 milioni di visualizzazioni RaiNews

Se Thomas dei Måneskin, ha scelto di suonare la chitarra e non di cantare, è perché ha risposto ad una naturale inclinazione. Ma il musicista, per amore dei fan, si mette a nudo, e con Damiano, la ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...