Maneskin, il concerto a Firenze. Damiano fa salire i fan sul palco (Di martedì 21 marzo 2023) La prima tappa fiorentina della band romana è una grande festa. E per una ventina di fan la serata diventa indimenticabile Leggi su lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) La prima tappa fiorentina della band romana è una grande festa. E per una ventina di fan la serata diventa indimenticabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sosfearlxxess : RAGA IL CONCERTO DEI MANESKIN SEMPLICEMENTE STUPENDO VE LO GIURO IO NON HO PAROLE - qn_lanazione : I Maneskin in concerto al Mandela forum di Firenze: le foto - n0st4Igia : ascoltando rush dei maneskin perché settimana prossima ho il loro concerto e probabilmente so solo i ritornelli delle nuove canzoni ?? - giu_carde : RAGA HO BISOGNO DI VOI Ma il giorno di un concerto, in questo caso dei Maneskin al palazzetto a Roma, la bigliette… - tramezina : @guastodamore @C1CATR1C1 @managerdimaddy ti sto pure rispondendo mentre sono al concerto dei maneskin pensa quanto sei importante -