Maneskin, Damiano fa cantare Thomas al posto suo: l’esilarante performance diventa virale | VIDEO (Di martedì 21 marzo 2023) Maneskin, Damiano fa cantare Thomas: la performance è virale VIDEO Una fan dei Måneskin ha chiesto a Damiano di far cantare Thomas, il chitarrista del gruppo. Sfida accettata ed ecco il VIDEO diventa subito virale. Oltre 3,5 milioni di visualizzazione per il VIDEO pubblicato sul canale TikTok dei Måneskin. Thomas Raggi si è prestato a cantare diversi brani del gruppo, per poi concludere con Cuccurucucu di Franco Battiato. @therealManeskin Replying to @Oversworld ? original sound – Måneskin “Ecco perché canta Damiano”, ha commentato ironicamente Thomas, tra una ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)fa: laUna fan dei Måneskin ha chiesto adi far, il chitarrista del gruppo. Sfida accettata ed ecco ilsubito. Oltre 3,5 milioni di visualizzazione per ilpubblicato sul canale TikTok dei Måneskin.Raggi si è prestato adiversi brani del gruppo, per poi concludere con Cuccurucucu di Franco Battiato. @therealReplying to @Oversworld ? original sound – Måneskin “Ecco perché canta”, ha commentato ironicamente, tra una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincentdediav15 : Giorgia Soleri candidata al Premio B?e?f?a?n?a? Strega. ??????? Non siamo neanche al 1º aprile e sono già cominciat… - ilfattovideo : Maneskin, Damiano fa cantare Thomas al posto suo: la performance è esilarante e il video diventa virale - misalvichipuox : Ieri sera Damiano (dei Maneskin) non si è praticamente mai fermato in due ore di concerto ma come fa boh - BregaMarione : A Damià... Lo potevi dí che venivi allo stadio pure TE !!! #Lazio #LazioRoma #DerbyDellaCapitale… - Matt882604 : Ao ma Damiano dei Maneskin, Noemi, Blanco…tutto ok? Non vedo video o tik tok all’Olimpico! Spero stiate bene… -