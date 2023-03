Maneskin, Damiano fa cantare Thomas al posto suo: la performance è esilarante e il video diventa virale (Di martedì 21 marzo 2023) “Ecco perché canta Damiano”. E’ diventato virale questo video pubblicato su TikTok dai Maneskin in cui il frontman Damiano e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati per un attimo i ruoli. Un esperimento nato dalla richiesta di un loro fan e che ha avuto come esito una performance esilarante. Thomas si è infatti prestato al gioco con ironia e il risultato è stato questo siparietto divertente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Ecco perché canta”. E’toquestopubblicato su TikTok daiin cui il frontmane il chitarristaRaggi si sono scambiati per un attimo i ruoli. Un esperimento nato dalla richiesta di un loro fan e che ha avuto come esito unasi è infatti prestato al gioco con ironia e il risultato è stato questo siparietto divertente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

