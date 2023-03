Maneskin a Firenze | il grande rock torna a infiammare il Mandela Forum

(Di martedì 21 marzo 2023) Seconda data del concerto. Tutto esaurito e fan in delirio per la band romana. Ecco la scaletta di stasera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xloujuliet : Io e @scappiamoharry che ci divertiamo al concerto dei maneskin ieri sera a Firenze ????????? - cliffvrder : qualcunx al concerto dei maneskin a firenze adesso? io sono sugli spalti se ci siete salutiamoci ?? - xloujuliet : Se qualcuno ha dei video del concerto di ieri sera dei Maneskin a Firenze delle persone in fondo al parterre che ba… - rep_firenze : Il concerto dei Maneskin visto da un boomer [aggiornamento delle 16:57] - nIkI_crd : stasera maneskin a firenze, ovviamente io non ci posso andare?? -

Seconda data del concerto. Tutto esaurito e fan in delirio per la band romana. Ecco la scaletta di staseraIl boomer - ormai alla vigilia dei sessanta - si avvia verso il Mandela Forum, a, con lo stesso atteggiamento interrogativo di chi incontra l'ignoto. Se fosse prigioniero ...io con i......

Maneskin a Firenze: grande notte, due ore di rock e spettacolo al Mandela LA NAZIONE

Firenze, 21 marzo 2023 - Il grande rock infiamma ancora una volta il Mandela Forum. È il giorno della seconda data del concerto dei Maneskin a Firenze. Ieri è andato tutto come previsto e per i fan è ...Più di due ore di concerto con tutti i successi della band e le canzoni tratte dal nuovo album Rush!.Alla fine una grandissima sorpresa per una ventina di fedelissimi fans che sono stati fatti salire ...