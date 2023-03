Mancini | ' Zaniolo e Kean? Il tempo passa' Rivivi la conferenza in diretta

(Di martedì 21 marzo 2023) COVERCIANO - Prima la sfida con l'Inghilterra a Napoli, poi l'impegno a Malta. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar , la Nazionale di Robertoè pronta a rimettersi in gioco con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia - mjrrorbxll : RT @Klosevic11: Gianluca #Mancini ha parlato così dopo il derby perso con la @OfficialSSLazio: 'Dopo la partita ero nervoso e sono corso ne… - marifcinter : #Mancini: “Perché Gnonto non l'ha preso nessuno? Poteva giocare nella Samp, nella Fiorentina, è titolare in Premier… - flazia24 : RT @Klosevic11: Gianluca #Mancini ha parlato così dopo il derby perso con la @OfficialSSLazio: 'Dopo la partita ero nervoso e sono corso ne… - flazia26 : RT @Klosevic11: Gianluca #Mancini ha parlato così dopo il derby perso con la @OfficialSSLazio: 'Dopo la partita ero nervoso e sono corso ne… -

COVERCIANO - Prima la sfida con l'Inghilterra a Napoli, poi l'impegno a Malta. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar , la Nazionale di Robertoè pronta a rimettersi in gioco con le prime gare di qualificazione agli europei del 2024. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei cronisti a pochi giorni dal match di Napoli contro gli ...Detto che per gli assenti, daa Kean, da Zaccagni a Locatelli, le porte della Nazionale ... la seconda dopo l'esordio di novembre, conferma l'attenzione diper i giovani. Per il Ct il ...... Nicolònon risulta tra i convocati così come il suo ex compagno di squadra Gianluca, lo juventino Manuel Locatelli e il laziale Mattia Zaccagni Fuori anche gli infortunati Ciro ...

Mancini: "Zaniolo e Kean li aspettiamo" Sport Mediaset

Out Provedel e Dimarco, convocati Carnesecchi ed Emerson Palmieri. È il primo giorno di raduno a Coverciano, il primo raduno dopo la prematura scomparsa di Gianluca Vialli. Quella dell’ex capodelegazi ...Il ct della Nazionale Italiana ha parlato all’inizio del raduno in vista delle partite contro Inghilterra e Malta Roberto Mancini esordisce proiettandosi già al primo impegno nel girone di Qualificazi ...