Mancini: 'In Champions la nostra rinascita? I giocatori italiani sono soltanto sette. Per Zaccagni la porta è sempre aperta' (Di martedì 21 marzo 2023) La nostra Nazionale è reduce dall'aver mancato due volte la partecipazione ai Mondiali, ma intanto il nostro Paese ha piazzato tre squadre nelle prime otto di Champions League, con la sicurezza di ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) LaNazionale è reduce dall'aver mancato due volte la partecipazione ai Mondiali, ma intanto il nostro Paese ha piazzato tre squadre nelle prime otto diLeague, con la sicurezza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pccpla : RT @CalcioFinanza: Mancini: «Tre italiane ai quarti di Champions League? Non parlerei di rinascita per il nostro calcio» - fbovi : @ilRomanistaweb Ma piantatela. Siete una banda di luridi provocatori: a partire da Mourinho per finire con quella m… - marcullo02 : RT @MilanNewsit: Tre squadre italiane ai quarti di Champions, Mancini: 'Non è la rinascita del nostro calcio' - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Tre squadre italiane ai quarti di Champions, Mancini: 'Non è la rinascita del nostro calcio' - sballo_toure : @filippoASR1927 @M1_Magnum @RCirombella Quando Mancini vince uno scudetto e va a fare i quarti di champions senza s… -