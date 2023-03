Mancini ha ragione: i club senza italiani uccidono la Nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Prima di tutto i dati, perché i numeri schiacciano le parole. Se nelle 27 giornate di Serie A la percentuale di stranieri in campo ha sfiorato il 70 per cento. Se (Corriere dello Sport oggi in edicola,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023) Prima di tutto i dati, perché i numeri schiacciano le parole. Se nelle 27 giornate di Serie A la percentuale di stranieri in campo ha sfiorato il 70 per cento. Se (Corriere dello Sport oggi in edicola,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances54325203 : RT @Turin_Rossonero: @not_Furge @antig9696 Io pensavo fosse serio, ma dopo il tweet in cui dà ragione a Mancini su quella stronzata del cal… - sportli26181512 : #Mancini ha ragione: i club senza italiani uccidono la Nazionale: Se nelle 27 giornate di Serie A, la percentuale d… - IgnazioGrazioso : @marifcinter Non ho capito, ma per quale oscura ragione devono giocare per forza in Italia???? Benzema non gioca in… - alessandropopy : Galopera ancora rompe il cazzo a Mancini, quasi quasi c'aveva ragione Marione!!! - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO / Donadoni: “Mancini ha ragione, all’Italia mancano i giocatori” -