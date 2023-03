Manchester United, Sir Ratcliffe: «Non voglio pagare prezzi folli» (Di martedì 21 marzo 2023) Sir Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra, ha parlato della sua possibile acquisizione del Manchester United Sir Jim Ratcliffe, imprenditore britannico proprietario dell’azienda chimica Ineos e tra gli uomini più ricchi del Regno Unito ha parlato della sua possibile acquisizione del Manchester United. Non è la prima volta che il suo nome compare tra gli acquirenti interessati al club, ma in una sua intervista al The Wall Street Journal, ha messo dei paletti sulle condizioni poste dai Glazer. «Il nostro interesse per quel club sarebbe puramente quello di vincere. Il Manchester United è una risorsa della comunità, ma come si decide il prezzo di un quadro? E quello di una casa? Non è correlato a quanto è costato dipingere o ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Sir Jim, uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra, ha parlato della sua possibile acquisizione delSir Jim, imprenditore britannico proprietario dell’azienda chimica Ineos e tra gli uomini più ricchi del Regno Unito ha parlato della sua possibile acquisizione del. Non è la prima volta che il suo nome compare tra gli acquirenti interessati al club, ma in una sua intervista al The Wall Street Journal, ha messo dei paletti sulle condizioni poste dai Glazer. «Il nostro interesse per quel club sarebbe puramente quello di vincere. Ilè una risorsa della comunità, ma come si decide il prezzo di un quadro? E quello di una casa? Non è correlato a quanto è costato dipingere o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ???? Juventus e Roma ?????????????? Manchester United ???? Bayer Leverkusen ???? Siviglia ???? Sporting CP ???? Royale Union SG ???? F… - GiovaAlbanese : Eccoci qua: quarti #UEL ???? Royale Union ???? Bayer Leverkusen ???? Sporting Lisbona ???? Roma ???? Siviglia ???? Juventus ????… - CalcioNews24 : Manchester United, Sir Ratcliffe: «Non voglio pagare prezzi folli» - leijlo : @ExWestInn @Pasky973 @gianluigibuffon Poi ha aggiunto: 'E poi non vedrò mai più un livello alto come in quella squa… - leijlo : @pol2187 @MileTrecarichi Ha spiegato anche che 'La partita contro il Manchester United (con il PSG) in Champions… -