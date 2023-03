Malta-Italia, Qualificazioni Europei 2024: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la sfida all’Inghilterra, l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo domenica 26 marzo contro Malta per la seconda giornata delle Qualificazioni ad Euro 2024. Al “National Stadium Ta’ Qali” (ore 20.45) la squadra allenata da Devis Mangia, vecchia conoscenza del nostro calcio, cercherà di mettere il bastone tra le ruote agli azzurri per giocarsi le sue chance di qualificazione. Nelle ultime uscite Malta ha avuto risultati alterni. In Nations League ha superato due volte San Marino ma ha perso in altrettante occasioni contro l’Estonia. Nelle amichevoli, tutte giocate in casa, ha trovato un pareggio per 2-2 con la Grecia e una bella vittoria su Israele per 2-1, uscendo sconfitta solo contro l’Irlanda per 1-0. Nel primo turno delle Qualificazioni ad Euro 2024 in ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la sfida all’Inghilterra, l’di Roberto Mancini tornerà in campo domenica 26 marzo controper la seconda giornata dellead Euro. Al “National Stadium Ta’ Qali” (ore 20.45) la squadra allenata da Devis Mangia, vecchia conoscenza del nostro calcio, cercherà di mettere il bastone tra le ruote agli azzurri per giocarsi le sue chance di qualificazione. Nelle ultime usciteha avuto risultati alterni. In Nations League ha superato due volte San Marino ma ha perso in altrettante occasioni contro l’Estonia. Nelle amichevoli, tutte giocate in casa, ha trovato un pareggio per 2-2 con la Grecia e una bella vittoria su Israele per 2-1, uscendo sconfitta solo contro l’Irlanda per 1-0. Nel primo turno dellead Euroin ...

