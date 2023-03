Mafie: a Milano in 70 mila "abbracciano" famigliari vittime (Di martedì 21 marzo 2023) AGI – Primo giorno di primavera, da ventotto anni per Libera giorno di rinascita delle coscienze nel segno della memoria per le vittime innocenti delle Mafie. “Sono 150 anni che parliamo di mafia - il monito di don Luigi Ciotti in uno dei passaggi del suo lungo intervento conclusivo - oggi noi qui da milano diciamo che è possibile. È possibile un mondo senza Mafie, un mondo di verità e giustizia. Vi prego contagiate gli altri, scuotete le coscienze. Le Mafie uccidono le speranze. Allora forza, ne vale veramente la pena”. La Madonnina d'oro della Cattedrale veglia sulle 70 mila persone che questa mattina hanno attraversato la città da Corso Venezia, giungendo da tutta Italia in una piazza Duomo tinta di giallo, arancione e fucsia per un giorno. Tra loro, oltre 500 ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI – Primo giorno di primavera, da ventotto anni per Libera giorno di rinascita delle coscienze nel segno della memoria per leinnocenti delle. “Sono 150 anni che parliamo di mafia - il monito di don Luigi Ciotti in uno dei passaggi del suo lungo intervento conclusivo - oggi noi qui dadiciamo che è possibile. È possibile un mondo senza, un mondo di verità e giustizia. Vi prego contagiate gli altri, scuotete le coscienze. Leuccidono le speranze. Allora forza, ne vale veramente la pena”. La Madonnina d'oro della Cattedrale veglia sulle 70persone che questa mattina hanno attraversato la città da Corso Venezia, giungendo da tutta Italia in una piazza Duomo tinta di giallo, arancione e fucsia per un giorno. Tra loro, oltre 500 ...

