Mafie, a Mattarella in dono fazzoletto scout in ricordo don Diana (Di martedì 21 marzo 2023) "Lei prima di essere presidente è stato uomo e cittadino italiano, come don Peppe è stato, è e sarà sempre scout". Al termine della cerimonia nellascuola Guido Carli di Casal di Principe una ragazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Lei prima di essere presidente è stato uomo e cittadino italiano, come don Peppe è stato, è e sarà sempre". Al termine della cerimonia nellascuola Guido Carli di Casal di Principe una ragazza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presiden… - amendolaenzo : In memoria di Don Peppe Diana e di Francesco Maimone. Da Casal di Principe il Presidente #Mattarella ci ricorda qua… - Raiofficialnews : La celebrazione della Giornata della #memoriaeimpegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cura di… - DrMissing : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… - Raffa_Pi : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… -