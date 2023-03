Mafia: Serracchiani, 'promuovere cultura legalità per onorare memoria' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "promuovere la cultura della legalità è l'impegno che ognuno di noi deve assumere per onorare fino in fondo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. legalità e coesione sono gli anticorpi da alimentare per battere la criminalità organizzata che cittadini e istituzioni devono tutelare e vivere ogni giorno". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "ladellaè l'impegno che ognuno di noi deve assumere perfino in fondo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie.e coesione sono gli anticorpi da alimentare per battere la criminalità organizzata che cittadini e istituzioni devono tutelare e vivere ogni giorno". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monica59374295 : @serracchiani Ciao Debora, educare alla legalità va bene, ma temo che la mafia sia una mentalità - Adriana04966084 : @serracchiani La sfida più grande per riuscire a sconfiggere la #mafia? NON INGINOCCHIARSI ALLA MAFIA !!!! - serracchiani : La sfida più grande per riuscire a sconfiggere la #mafia? L’educazione alla legalità. Lo dobbiamo alle oltre mille… - Agenparl : Mafia. Serracchiani: promuovere cultura legalità per onorare memoria - - anita_bilato : @serracchiani Farli venire in Italia nelle condizioni disagiate .....costringerli a delinquere x sopravvivere ed al… -