Mafia: Orlando, 'ricordare pericolo anche in vista utilizzo risorse Pnrr' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Onorare le vittime di Mafia oggi significa ricordare il pericolo che le organizzazioni criminali costituiscono ancora in concreto nel nostro Paese, mentre ci si accinge ad utilizzare una mole molto significativa di risorse pubbliche con il Pnrr". Così Andrea Orlando del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Onorare le vittime dioggi significailche le organizzazioni criminali costituiscono ancora in concreto nel nostro Paese, mentre ci si accinge ad utilizzare una mole molto significativa dipubbliche con il". Così Andreadel Pd su twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Mafia, a Crotone letti nomi vittime naufragio - - BolzanoDona : RT @charlesvas2: L'intreccio tra il Papa Massone alias Papa Giovanni Paolo II, Roberto Calvi, la CIA, la mafia e il caso Emanuela Orlando s… - Giobbe1958 : @LaNotiziaTweet Stanno aspettando che muoiano tutti. Come per il caso Emanuela Orlando, le stragi di terrorismo, le… - orlando_rausch : @EduardoCostaSC Si como el mafia macri hdrmp ustedes son macri son mafia - orlando_rausch : @blancopabloda @GerardoMorales La mafia macrista no para -