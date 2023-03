Mafia | Mattarella | ' Stato sia presente accanto a cittadini | politica sia autorevole**

(Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Tutte le amministrazioni pubbliche devono far sentire con efficacia la loro presenzaai. Insieme a tutte le espressioni della società civile. Lasia autorevole nel dare risposte alle emergenze e ai problemi socio-economici dei territori. L'amministrazione sia efficiente, rapida nelle soluzioni e trasparente. Le istituzioni sono chiamate ad abbattere le barriere che impediscono ai giovani di realizzare i propri sogni nel territorio in cui hanno le loro radici". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di mafia.

